Больничные по договорам ГПХ выплатят только в 2024 году

С 2023 года выплаты больничных положены и сотрудникам, которые работают по договорам ГПХ.

Но есть небольшая проблема: в 2022 году работодатели не платили взносы за таких сотрудников, а значит взять деньги неоткуда. Поэтому в 2023 году прав на выплату больничных нет.

Если человек в 2022 году работал по трудовому договору, а с 2023 года перешел на договор ГПХ, то больничный ему оплатят. Если, конечно, работодатель не забыл о взносах на ОСС.

Подробнее обо всех изменениях и суммах выплат предлагаем прочитать в нашем разборе.