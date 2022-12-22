Экономика России

Путин разрешил сделки с подсанкционными лицами

Теперь компании, органы власти и физические лица смогут заключать сделки с организациями, которые попали под ответные санкции со стороны РФ.

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Президент Владимир Путин подписал указ, по которому правительство может выдавать временные разрешения на сделки с лицами, попавшими под российские контрсанкции.

Распоряжение касается правоотношений, которые возникли с 3 мая 2022 года.

Указ главы государства вступает в силу с момента его подписания.

С 3 мая 2022 года компаниям, государственным органам и физическим лицам, которые находятся под юрисдикцией России, запретили заключать сделки с лицами, в отношении которых РФ применяет ответные экономические санкции.

Теперь этот запрет частично сняли. Правительство выдаст временные разрешения.

В мае 2022 года мы публиковали список компаний, которые попали под российские контрсанкции.

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