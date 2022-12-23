😷 Ваша температура – это ваши персональные данные. Но если работа вредная, эти данные должен знать работодатель

Такое разъяснение дает Роструд, отвечая на вопрос возмущенного работника, которого не пускают на работу, потому что он не дает охраннику мерить свою температуру.

Вместе с тем, есть ряд случаев, когда такой отказ сотрудника неправомерен, отмечает Роструд.

В целях определения пригодности работника к выполнению поручаемой работы и предупреждения профзаболеваний работодатель обязан обладать информацией о состоянии их здоровья.

Это правило относится к работникам, занятых:

на тяжелых вредных и опасных работах;

на работах, связанных с движением транспорта;

в организациях пищевой промышленности;

в общепите и торговле;

на водопроводных сооружениях;

в лечебно-профилактических и детских учреждениях.

В этих случаях согласие работника на измерение температуры не требуется.

Подключайте сервис Клерк.Премиум со скидкой 45%!