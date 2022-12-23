Охрана труда

😷 Ваша температура – это ваши персональные данные. Но если работа вредная, эти данные должен знать работодатель

Температура тела относится к персональным данным работника. По общему правилу собирать сведения о температуре работников можно только с их согласия.

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Такое разъяснение дает Роструд, отвечая на вопрос возмущенного работника, которого не пускают на работу, потому что он не дает охраннику мерить свою температуру.

Вместе с тем, есть ряд случаев, когда такой отказ сотрудника неправомерен, отмечает Роструд.

В целях определения пригодности работника к выполнению поручаемой работы и предупреждения профзаболеваний работодатель обязан обладать информацией о состоянии их здоровья.

Это правило относится к работникам, занятых:

  • на тяжелых вредных и опасных работах;
  • на работах, связанных с движением транспорта;
  • в организациях пищевой промышленности;
  • в общепите и торговле;
  • на водопроводных сооружениях;
  • в лечебно-профилактических и детских учреждениях.

В этих случаях согласие работника на измерение температуры не требуется.

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