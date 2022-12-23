Пивовары берут рассрочку на оборудование для маркировки

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператор системы маркировки «Честный знак» обработал более 100 заявок от пивоваренных компаний на рассрочку оборудования для маркировки. Об этом пишет «ТАСС».

«Для упрощения процесса маркировки и минимизации нагрузки на отрасль ЦРПТ разработал несколько программ поддержки пивоваренных компаний. Первая касается предоставления необходимого комплекта оборудования в рассрочку на три года, и она востребована – поступило уже более 100 заявок на льготное оснащение», – пояснил Кирилл Волков, руководитель управления подакцизных товарных групп ЦРПТ.

Заявки для маркировки пивных кег можно оформить до 15 января 2023 года, для маркировки бутылок и банок – до 31 января 2023 года.

Действует поддержка для малых и средних пивоваренных предприятий. ЦРПТ будет софинансировать 50% расходов на маркировочное оборудование. Если компания производит до 300 тыс. декалитров в год, то она может возместить половину расходов.

Заявки на софинансирование принимают до 15 января 2023 года.

Для того, чтобы вся пивная продукция была промаркирована, нужно оборудовать более 2 тыс. производственных линий.

С 1 апреля 2023 года маркировка пива в кегах будет обязательной, с 1 октября – в стеклянной и ПЭТ-таре, с 15 января 2024 года – в прочей упаковке. Это правило также касается и слабоалкогольных напитков.