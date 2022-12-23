Маркировка товаров

Пивовары берут рассрочку на оборудование для маркировки

Уже подали более 100 заявок на рассрочку. Малые и средние производители могут оформить софинансирование и вернуть половину расходов на маркировку пива.

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Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператор системы маркировки «Честный знак» обработал более 100 заявок от пивоваренных компаний на рассрочку оборудования для маркировки. Об этом пишет «ТАСС».

«Для упрощения процесса маркировки и минимизации нагрузки на отрасль ЦРПТ разработал несколько программ поддержки пивоваренных компаний. Первая касается предоставления необходимого комплекта оборудования в рассрочку на три года, и она востребована – поступило уже более 100 заявок на льготное оснащение», – пояснил Кирилл Волков, руководитель управления подакцизных товарных групп ЦРПТ.

Заявки для маркировки пивных кег можно оформить до 15 января 2023 года, для маркировки бутылок и банок – до 31 января 2023 года.

Действует поддержка для малых и средних пивоваренных предприятий. ЦРПТ будет софинансировать 50% расходов на маркировочное оборудование. Если компания производит до 300 тыс. декалитров в год, то она может возместить половину расходов.

Заявки на софинансирование принимают до 15 января 2023 года.

Для того, чтобы вся пивная продукция была промаркирована, нужно оборудовать более 2 тыс. производственных линий.

С 1 апреля 2023 года маркировка пива в кегах будет обязательной, с 1 октября – в стеклянной и ПЭТ-таре, с 15 января 2024 года – в прочей упаковке. Это правило также касается и слабоалкогольных напитков.

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