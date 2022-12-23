Продажа «Открытия» стала убыточной для Центробанка

ЦБ получил убыток от санации «Открытия» и вошедших в него банков в 203 млрд рублей, пишут «Frank Media».
Банк России вложил в «ФК Открытие» 555 млрд рублей, а продал его ВТБ за 352 млрд рублей.
«Если смотреть с точки затрат Банка России, то напомним, что вложения в капитал банка „Открытие“ в период санации составили 555 млрд рублей. С учетом дивидендов Банк России получит возмещение в размере 352 млрд рублей», – сообщил Центробанк.
Также ЦБ отметил, что договоренности с ВТБ насчет «ФК Открытие» были запланированы и соответствуют целям регулятора.
В августе 2022 года ЦБ начал помогать банку «Открытие» через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Затем в сентябре запустил санацию Бинбанка, который в 2019 году был присоединен к «Открытию».