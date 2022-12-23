Банки

Продажа «Открытия» стала убыточной для Центробанка

Он потратил на санацию «Открытия» на 203 миллиарда рублей больше, чем получил при его продаже.

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ЦБ получил убыток от санации «Открытия» и вошедших в него банков в 203 млрд рублей, пишут «Frank Media».

Банк России вложил в «ФК Открытие» 555 млрд рублей, а продал его ВТБ за 352 млрд рублей.

«Если смотреть с точки затрат Банка России, то напомним, что вложения в капитал банка „Открытие“ в период санации составили 555 млрд рублей. С учетом дивидендов Банк России получит возмещение в размере 352 млрд рублей», – сообщил Центробанк.

Также ЦБ отметил, что договоренности с ВТБ насчет «ФК Открытие» были запланированы и соответствуют целям регулятора.

В августе 2022 года ЦБ начал помогать банку «Открытие» через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Затем в сентябре запустил санацию Бинбанка, который в 2019 году был присоединен к «Открытию».

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