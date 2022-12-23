Бюджетный учет

Учреждениям рассказали, как составить пять новых форм электронной первички

Все учреждения обязаны применять формы электронных первичных документов и регистров по Приказу № 61н с бухгалтерского учета 2023 года.

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Минфин подготовил рекомендации по заполнению ряда форм, чтобы помочь учреждениям применить изменения – письмо от 01.12.2022 № 02-07-07/117981. Пояснили, как заполнить:

– решение о проведении инвентаризации (ф. 0510439);

– решение о прекращении признания активами объектов нефинансовых активов (ф. 0510440);

– решение о признании объектов нефинансовых активов (ф. 0510441);

– решение об оценке стоимости имущества, отчужденного не в пользу организации бюджетной сферы (ф. 0510442);

– изменение решения о проведении инвентаризации (ф. 0510447).

Кроме того, чиновники в письме рассказали, как провести голосование комиссии, если оно предусмотрено документом.

Использовать новые документы можно и в 2022 году, если учреждение предусмотрело это в учетной политике. Обязанность применять их сейчас есть лишь у федеральных органов и казенных учреждений, которые по решению правительства передали ведение бюджетного учета Казначейству.

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Новые формы нужно применять с 1 января 2024 года или раньше по усмотрению учреждения или централизованной бухгалтерии. С начала 2023 года их должны применять федеральные органы и казенные учреждения, которые по решению правительства передали учет Казначейству.

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