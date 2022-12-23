Учреждениям рассказали, как составить пять новых форм электронной первички

Минфин подготовил рекомендации по заполнению ряда форм, чтобы помочь учреждениям применить изменения – письмо от 01.12.2022 № 02-07-07/117981. Пояснили, как заполнить:

– решение о проведении инвентаризации (ф. 0510439);

– решение о прекращении признания активами объектов нефинансовых активов (ф. 0510440);

– решение о признании объектов нефинансовых активов (ф. 0510441);

– решение об оценке стоимости имущества, отчужденного не в пользу организации бюджетной сферы (ф. 0510442);

– изменение решения о проведении инвентаризации (ф. 0510447).

Кроме того, чиновники в письме рассказали, как провести голосование комиссии, если оно предусмотрено документом.

Использовать новые документы можно и в 2022 году, если учреждение предусмотрело это в учетной политике. Обязанность применять их сейчас есть лишь у федеральных органов и казенных учреждений, которые по решению правительства передали ведение бюджетного учета Казначейству.