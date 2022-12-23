Бухгалтерам и ИП расскажут, как преодолеть санкционные препятствия при исполнении договора

Перечень необходимых к согласованию в договорах условий, которые позволят преодолеть санкционные препятствия, вам предоставят на вебинаре.
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- Каким образом российские и антироссийские санкции влияют на порядок исполнения договора российскими и иностранными контрагентами.
- Что российские и иностранные предприниматели могут сделать, чтобы заранее обезопасить себя от потенциальных проблем, связанных с действующей санкционной повесткой.
- Какие действия следует предпринимать сторонам для снижения издержек, если спор о ненадлежащем исполнении обязательств вследствие санкций все-таки возник.
- Как юристы квалифицируют санкционные препятствия, и как к данной квалификации относятся российские суды.
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