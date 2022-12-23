ВЭД

Бухгалтерам и ИП расскажут, как преодолеть санкционные препятствия при исполнении договора

Из-за санкций сейчас возникают проблемы при исполнении договоров. Но их можно предотвратить и сократить санкционные риски на этапе заключения договора.

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Перечень необходимых к согласованию в договорах условий, которые позволят преодолеть санкционные препятствия, вам предоставят на вебинаре.

Вебинар пройдет 26 декабря в 15:00 мск.

Записывайтесь, это бесплатно. Юристы расскажут:

  • Каким образом российские и антироссийские санкции влияют на порядок исполнения договора российскими и иностранными контрагентами.
  • Что российские и иностранные предприниматели могут сделать, чтобы заранее обезопасить себя от потенциальных проблем, связанных с действующей санкционной повесткой.
  • Какие действия следует предпринимать сторонам для снижения издержек, если спор о ненадлежащем исполнении обязательств вследствие санкций все-таки возник.
  • Как юристы квалифицируют санкционные препятствия, и как к данной квалификации относятся российские суды.

Получить чек-лист с условиями, которые нужно внести в договор , чтобы снизить санкционные риски.

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