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Рынок SMS-рассылок вырос на 20%

Организации потеряли доступ к программам с push-уведомлениями и перешли на SMS-рассылки.

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Из-за санкций рынок SMS-рассылок вырос на 20% по сравнению с 2021 годом. Предположительно, его объем составит 40 млрд рублей, сообщают «Известия».

Мобильные приложения некоторых банков, магазинов и торговых площадок были удалены из App Store и Google Play. Организации не могут обращаться к клиентам напрямую.

Также банкам запретили доступ к платформе Apple Push Notification, через которую оправлялись push-уведомления.

Вместо этого организации начали присылать своим пользователям информацию через сервисы SMS-рассылок.

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