Из-за санкций рынок SMS-рассылок вырос на 20% по сравнению с 2021 годом. Предположительно, его объем составит 40 млрд рублей, сообщают «Известия».

Мобильные приложения некоторых банков, магазинов и торговых площадок были удалены из App Store и Google Play. Организации не могут обращаться к клиентам напрямую.

Также банкам запретили доступ к платформе Apple Push Notification, через которую оправлялись push-уведомления.

Вместо этого организации начали присылать своим пользователям информацию через сервисы SMS-рассылок.