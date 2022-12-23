Больше половины инвесторов сдают тесты ЦБ с первого раза

Банк России подвел итоги первого года тестирования неквалифицированных инвесторов, 55% справились с первой попытки, пишет сайт Центробанка.

Тестирование началось с конца августа 2021 года. С этого момента по сентябрь 2022 года в нем приняли участие 6,13 млн инвесторов.

«Часть из них проходила тесты по нескольким финансовым инструментам, и всего инвесторы успешно сдали 4,68 млн тестов, 55% из них – с первого раза. Но для сдачи значительной части (24%) тестов некоторым инвесторам потребовалось четыре или даже более попыток», – сообщает ЦБ.

Успешно пройденный тест открывает доступ к сделкам со сложными финансовыми активами.

Самыми сложными стали вопросы об особенностях и рисках российских акций, не входящих в котировальные списки, иностранных акций, а также сделок с плечом.

В третьем квартале 2022 года до 78% выросло число неудачных попыток пройти тест. В первом квартале доля составляла 48%.

Инвесторы, которые не сдали тест, как правило, отказываются от приобретения сложных финансовых инструментов и почти не пользуются «последним словом» – возможностью совершить желаемую сделку на ограниченную сумму.