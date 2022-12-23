Ключевую ставку реально снизить в 2023 году

Банк России в 2023 году может снизить ключевую ставку до 6,5%, сообщает «Интерфакс».
«Я допускаю, что на следующем заседании, а оно состоится в феврале, ЦБ, анализируя ситуацию, может даже начать снижать ключевую ставку, конечно, постепенно это будет делаться. Никаких резких движений уже не будет, как в этом году. Допускаю в феврале 7,25%, потом, в зависимости от ситуации 7%. Один из таких прогнозов – 6,5% в следующем году, вполне реальная цифра по ключевой ставке», – заявил Анатолий Аксаков, председатель думского комитета по финансовому рынку.
Вместе со ставкой снизятся и проценты по кредитам для предприятий и физических лиц.
Сейчас ЦБ РФ сохранил ключевую ставку 7,5%.