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Ключевую ставку реально снизить в 2023 году

Госдума считает реальным снизить ставку до 6,5%.

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Банк России в 2023 году может снизить ключевую ставку до 6,5%, сообщает «Интерфакс».

«Я допускаю, что на следующем заседании, а оно состоится в феврале, ЦБ, анализируя ситуацию, может даже начать снижать ключевую ставку, конечно, постепенно это будет делаться. Никаких резких движений уже не будет, как в этом году. Допускаю в феврале 7,25%, потом, в зависимости от ситуации 7%. Один из таких прогнозов – 6,5% в следующем году, вполне реальная цифра по ключевой ставке», – заявил Анатолий Аксаков, председатель думского комитета по финансовому рынку.

Вместе со ставкой снизятся и проценты по кредитам для предприятий и физических лиц.

Сейчас ЦБ РФ сохранил ключевую ставку 7,5%.

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