Пониженные ставки налога по УСН

Компании новых регионов смогут в течение полугода подавать уведомление о переходе на УСН

Власти ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей могут снижать ставки налога по УСН и патентной системе налогообложения до 0% на 2023 и 2024 год.

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Правительство РФ получило полномочия самостоятельно определять иные особенности налогообложения для четырех новых субъектов.

Так, местному бизнесу разрешат представлять уведомления о начале применения в 2023 году упрощенной системы налогообложения и единого сельскохозяйственного налога до 30 июня 2023 года.

Кроме того, снимут ограничения по доходам для применения упрощенки в 2023 – 2024 годах, а также существенно сократят объем сведений, которые нужно отразить в уведомлениях о начале применения специальных налоговых режимов.

Будут учтены и расходы предыдущих периодов для деятельности, ведущейся уже по российскому законодательству.

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