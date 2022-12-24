Компании новых регионов смогут в течение полугода подавать уведомление о переходе на УСН

Правительство РФ получило полномочия самостоятельно определять иные особенности налогообложения для четырех новых субъектов.

Так, местному бизнесу разрешат представлять уведомления о начале применения в 2023 году упрощенной системы налогообложения и единого сельскохозяйственного налога до 30 июня 2023 года.

Кроме того, снимут ограничения по доходам для применения упрощенки в 2023 – 2024 годах, а также существенно сократят объем сведений, которые нужно отразить в уведомлениях о начале применения специальных налоговых режимов.

Будут учтены и расходы предыдущих периодов для деятельности, ведущейся уже по российскому законодательству.