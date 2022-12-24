С 1 января Минобороны и Минцифры будут получать рассылку из регистра сведений о населении

Правительство расширило список ведомств, которые получают рассылку с данными из федерального регистра сведений о населении. В него включили Минцифры и Минобороны.
Ведомствам, имеющим доступ к федеральному регистру, рассылаются:
- ФИО,
- пол и дата рождения,
- гражданство,
- идентификаторы документов,
- сведения о регистрации, постановке на воинский учет или снятии с него,
- документы об образовании и ученых степенях,
- данные о постановке на налоговый учет,
- о регистрации в качестве ИП,
- о постановке на учет в службе занятости,
- о регистрации в системах обязательного пенсионного, медицинского и социального страхования,
- о семейном положении,
- смене имени,
- смерти.
Закон о федеральном регистре, содержащем информацию о населении России, был принят в 2020 году, основные его положения заработали с 1 января 2022 года. В качестве оператора регистра выступает ФНС.