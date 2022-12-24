Государственные ведомства

С 1 января Минобороны и Минцифры будут получать рассылку из регистра сведений о населении

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Правительство расширило список ведомств, которые получают рассылку с данными из федерального регистра сведений о населении. В него включили Минцифры и Минобороны.

Ведомствам, имеющим доступ к федеральному регистру, рассылаются: 

  • ФИО,
  • пол и дата рождения,
  • гражданство,
  • идентификаторы документов,
  • сведения о регистрации, постановке на воинский учет или снятии с него,
  • документы об образовании и ученых степенях,
  • данные о постановке на налоговый учет,
  • о регистрации в качестве ИП,
  • о постановке на учет в службе занятости,
  • о регистрации в системах обязательного пенсионного, медицинского и социального страхования,
  • о семейном положении,
  • смене имени,
  • смерти.

Закон о федеральном регистре, содержащем информацию о населении России, был принят в 2020 году, основные его положения заработали с 1 января 2022 года. В качестве оператора регистра выступает ФНС.

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Государственные ведомства

С 1 января Минобороны и Минцифры будут получать рассылку из регистра сведений о населении

Произойдет цифровизация военкоматов, их базы актуализируют, что снизит возможность ошибки в воинском учете. До сих пор полные сведения о человеке получали МВД, Минтруд, ФНС, ФОМС и ПФР.

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