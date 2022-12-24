С 1 января Минобороны и Минцифры будут получать рассылку из регистра сведений о населении

Правительство расширило список ведомств, которые получают рассылку с данными из федерального регистра сведений о населении. В него включили Минцифры и Минобороны.

Ведомствам, имеющим доступ к федеральному регистру, рассылаются:

ФИО,

пол и дата рождения,

гражданство,

идентификаторы документов,

сведения о регистрации, постановке на воинский учет или снятии с него,

документы об образовании и ученых степенях,

данные о постановке на налоговый учет,

о регистрации в качестве ИП,

о постановке на учет в службе занятости,

о регистрации в системах обязательного пенсионного, медицинского и социального страхования,

о семейном положении,

смене имени,

смерти.

Закон о федеральном регистре, содержащем информацию о населении России, был принят в 2020 году, основные его положения заработали с 1 января 2022 года. В качестве оператора регистра выступает ФНС.