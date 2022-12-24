Егоров ждет обратную связь в связи с переходом на ЕНС

«Год был непростым, но это было окно возможностей», – заявил Президент «ОПОРЫ РОССИИ» и Ассоциации «НП «ОПОРА» Александр Калинин. Он высоко оценил работу ФНС по налоговой поддержке в 2022 году. Это позволило бизнесу направить дополнительные деньги на поддержание занятости и поиск новых рынков сбыта. Здесь имеется ввиду отсрочка по уплате страховых взносов за 2 и 3 кварталы и по УСН в отдельных отраслях на полгода, ускоренный возврат НДС.

Калинин напомнил, что с 1 января из НК исключили требование к стоимости чистых активов организаций, обращающихся за отсрочкой или рассрочкой.

Обсуждали автоУСН. По словам Александра Калинина, этот режим будет востребован, когда эксперимент распространится на всю страну: «Он убирает обязанность плательщика иметь бухгалтеров, сдавать отчетность, рассчитывать страховые взносы, то есть снимает с него все налоговые риски. С 1 января стартует Единый налоговый счет. Для малого и микробизнеса это удобный режим работы. Я понимаю, что крупный бизнес привык работать со своими системами, но для нас это удобно: сбросил деньги на счет, как они потом ушли по твоим обязательствам – это уже ответственность Федеральной налоговой службы».

Егоров назвал ЕНС фундаментальным: «Это один из самых серьезных проектов, которые в дальнейшем изменят весь образ налоговой системы. Мы, наконец, отключаемся от бюджетного кодекса. И я рассчитываю на вашу обратную связь».

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