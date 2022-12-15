Страховые взносы

💥 Для отсроченных страховых взносов за 2 и 3 кварталы 2022 года дополнительно введут еще и рассрочку на один год

Бизнесу из некоторых сфер дали отсрочку на год по уплате взносов за 2 и 3 квартал 2022 года. Многие воспользовались этой льготой, но час расплаты наступит в следующем году. Это «удовольствие» можно будет растянуть еще на год.

Версия для печати
💥 Для отсроченных страховых взносов за 2 и 3 кварталы 2022 года дополнительно введут еще и рассрочку на один год
Иллюстрация: RODNAE Productions/pexels

Погасить отсрочку возможно будет равными долями в течение 12 месяцев начиная с июня следующего года.

Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов на совещании у Президента.

Новые взносы будем обсуждать на мега-вебинаре. А еще там про ЕНП и годовую отчетность.

Смотрите в нашей таблице график уплаты страховых взносов, который есть сейчас.

Месяц

Срок уплаты

Примечание

Декабрь 2022

30.01.2023

 

Январь 2023

28.02.2023

 

Февраль 2023

28.03.2023

 

Март 2023

28.04.2023

 

Апрель 2022

15.05.2023

Отсроченные взносы

Апрель 2023

29.05.2023

 

Май 2022

15.06.2023

Отсроченные взносы

Май 2023

28.06.2023

 

Июнь 2022

17.07.2023

Отсроченные взносы

Июнь 2023

28.07.2023

 

Июль 2022

15.08.2023

Отсроченные взносы

Июль 2023

28.08.2023

 

Август 2022

15.09.2023

Отсроченные взносы

Август 2023

28.09.2023

 

Сентябрь 2022

16.10.2023

Отсроченные взносы

Сентябрь 2023

30.10.2023

 

Октябрь 2023

28.11.2023

 

Ноябрь 2023

28.12.2023

 

Декабрь 2023

29.01.2024

 

В общей сложности в распоряжении бизнеса в результате применения отсрочки в обороте осталось 772 миллиарда рублей.

Их надо будет платить в 2023 году. Но этот удар для бизнеса смягчат.

Платить отсроченные платежи можно будет с июня 2023 года по май 2024 года.

Для этого надо обратиться с заявлением в ФНС, в том числе в онлайн-режиме.

Владимир Путин согласился с этим предложением.

Таким образом, в ближайшее время правительство внесет поправки в постановление об отсрочке взносов.

Кому дали отсрочку по взносам – смотрите в нашей таблице.

Также проверить право на отсрочку можно в сервисе ФНС.

Пенсии

Январские пенсии, которые приходят на карты, выплатят в конце декабря

Традиционно пенсии, которые доставляются через банки в январские праздники, придут на счета граждан чуть раньше – в конце декабря. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков в докладе президенту о Социальном фонде, который начнет свою работу с 1 января 2023 года.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Авторское право

Авторские права сотрудников: что нужно знать работодателю

В рамках трудовых отношений у работника много прав, которые работодатель обязан выполнять неукоснительно. И, пожалуй, есть только один вид прав, с которыми работник готов расстаться при определенных условиях.

Авторские права сотрудников: что нужно знать работодателю
Санкции 2022

Запрет на въезд грузовиков из ЕС продлят еще на полгода до июня 2023 года

В конце месяца истекает срок запрета для грузовиков с европейскими номерами въезжать на территорию страны. Но скоро установят новый срок, и европейские фуры не смогут пересечь границу до лета точно.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
ЭДО

Роуминг ЭДО: как настроить быстро, просто, бесплатно

Между компаниями, предоставляющими услуги ЭДО, налажено взаимодействие. У контрагентов не обязательно должен быть заключен договор с одним и тем же оператором – настроить обмен документами помогает роуминг. Но бывают сложности. Расскажем, какие и как их решать.

Роуминг ЭДО: как настроить быстро, просто, бесплатно

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Страховые взносы

💥 Для отсроченных страховых взносов за 2 и 3 кварталы 2022 года дополнительно введут еще и рассрочку на один год

Бизнесу из некоторых сфер дали отсрочку на год по уплате взносов за 2 и 3 квартал 2022 года. Многие воспользовались этой льготой, но час расплаты наступит в следующем году. Это «удовольствие» можно будет растянуть еще на год.

Ведение бизнеса

С 26 декабря действует новая форма паспорта безопасности объекта ТЭК

Власти изменили форму паспорта безопасности объектов топливно-энергетического комплекса. В бланк добавили пункты, подробно характеризующие КПП, и мероприятия по защите объектов. Кроме того, субъекты ТЭК обязаны заменить некоторые виды сигнализации на новые, предоставив их описание.

С 26 декабря действует новая форма паспорта безопасности объекта ТЭК
Общество

Как получать пассивный доход в 2023 году

Можно ли зарабатывать деньги, не прилагая для этого серьезных трудозатрат? Решением может стать пассивный доход. Но насколько это реально, если изначально не обладать солидным состоянием?

Как получать пассивный доход в 2023 году
Читать еще