💥 Для отсроченных страховых взносов за 2 и 3 кварталы 2022 года дополнительно введут еще и рассрочку на один год

Погасить отсрочку возможно будет равными долями в течение 12 месяцев начиная с июня следующего года.
Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов на совещании у Президента.
Новые взносы будем обсуждать на мега-вебинаре. А еще там про ЕНП и годовую отчетность.
Смотрите в нашей таблице график уплаты страховых взносов, который есть сейчас.
Месяц
Срок уплаты
Примечание
Декабрь 2022
30.01.2023
Январь 2023
28.02.2023
Февраль 2023
28.03.2023
Март 2023
28.04.2023
Апрель 2022
15.05.2023
Отсроченные взносы
Апрель 2023
29.05.2023
Май 2022
15.06.2023
Отсроченные взносы
Май 2023
28.06.2023
Июнь 2022
17.07.2023
Отсроченные взносы
Июнь 2023
28.07.2023
Июль 2022
15.08.2023
Отсроченные взносы
Июль 2023
28.08.2023
Август 2022
15.09.2023
Отсроченные взносы
Август 2023
28.09.2023
Сентябрь 2022
16.10.2023
Отсроченные взносы
Сентябрь 2023
30.10.2023
Октябрь 2023
28.11.2023
Ноябрь 2023
28.12.2023
Декабрь 2023
29.01.2024
В общей сложности в распоряжении бизнеса в результате применения отсрочки в обороте осталось 772 миллиарда рублей.
Их надо будет платить в 2023 году. Но этот удар для бизнеса смягчат.
Платить отсроченные платежи можно будет с июня 2023 года по май 2024 года.
Для этого надо обратиться с заявлением в ФНС, в том числе в онлайн-режиме.
Владимир Путин согласился с этим предложением.
Таким образом, в ближайшее время правительство внесет поправки в постановление об отсрочке взносов.
Кому дали отсрочку по взносам – смотрите в нашей таблице.
Также проверить право на отсрочку можно в сервисе ФНС.