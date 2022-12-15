💥 Для отсроченных страховых взносов за 2 и 3 кварталы 2022 года дополнительно введут еще и рассрочку на один год

Погасить отсрочку возможно будет равными долями в течение 12 месяцев начиная с июня следующего года.

Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов на совещании у Президента.

Новые взносы будем обсуждать на мега-вебинаре. А еще там про ЕНП и годовую отчетность.

Смотрите в нашей таблице график уплаты страховых взносов, который есть сейчас.

Месяц Срок уплаты Примечание Декабрь 2022 30.01.2023 Январь 2023 28.02.2023 Февраль 2023 28.03.2023 Март 2023 28.04.2023 Апрель 2022 15.05.2023 Отсроченные взносы Апрель 2023 29.05.2023 Май 2022 15.06.2023 Отсроченные взносы Май 2023 28.06.2023 Июнь 2022 17.07.2023 Отсроченные взносы Июнь 2023 28.07.2023 Июль 2022 15.08.2023 Отсроченные взносы Июль 2023 28.08.2023 Август 2022 15.09.2023 Отсроченные взносы Август 2023 28.09.2023 Сентябрь 2022 16.10.2023 Отсроченные взносы Сентябрь 2023 30.10.2023 Октябрь 2023 28.11.2023 Ноябрь 2023 28.12.2023 Декабрь 2023 29.01.2024

В общей сложности в распоряжении бизнеса в результате применения отсрочки в обороте осталось 772 миллиарда рублей.

Их надо будет платить в 2023 году. Но этот удар для бизнеса смягчат.

Платить отсроченные платежи можно будет с июня 2023 года по май 2024 года.

Для этого надо обратиться с заявлением в ФНС, в том числе в онлайн-режиме.

Владимир Путин согласился с этим предложением.

Таким образом, в ближайшее время правительство внесет поправки в постановление об отсрочке взносов.

Кому дали отсрочку по взносам – смотрите в нашей таблице.

Также проверить право на отсрочку можно в сервисе ФНС.