Почему люди не платят по QR-коду через СПБ и когда все изменится. Исследование Делобанка

Для 90% опрошенных оплата банковской картой – самый удобный сценарий или второй по удобству, против 46% респондентов, выбравших куайринг. 38% опрошенных оплачивает покупки телефоном – с помощью сервисов Samsung Pay, MirPay.

40% респондентов отвечает, что оплата по QR-коду удобна при оплате ЖКХ, детского сада и школы, доп. образования и секций. Это избавляет от необходимости вручную вводить реквизиты.

Столько же респондентов ценит безопасность платежа.

40% опрошенных выбирает оплату по QR-коду во время онлайн-шоппинга, чтобы не вводить платежные данные карты.

Делобанк также спросил, что может повлиять на то, чтобы люди чаще оплачивали покупки по QR-коду. Для 45% важна программа лояльности – если бы больше магазинов ввели дополнительные бонусы или кешбэк за оплату по QR-коду, люди стали бы чаще выбирать такой сценарий.

А 15% опрошенных готово использовать куайринг чаще, если в магазине не придется открывать мобильное приложение банка для подтверждения платежа.