Перечень прямых расходов прописывают в учетной политике

Разъяснение дает Минфин в письме от 11.11.2022 № 03-03-06/1/109963.
Косвенные расходы в полном объеме относится к расходам текущего отчетного периода.
Прямые расходы относятся к расходам текущего отчетного периода по мере реализации продукции, работ, услуг, в стоимости которых они учтены.
Компания самостоятельно определяет порядок распределения прямых расходов на незавершенное производство и на изготовленную в текущем месяце продукцию.
Это порядок устанавливается в учетной политике для целей налогообложения и подлежит применению в течение не менее 2 налоговых периодов.