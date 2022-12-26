Налог на прибыль

Перечень прямых расходов прописывают в учетной политике

Расходы на производство и реализацию подразделяются на прямые и косвенные. Причем компания сама решает, какие расходы относить к прямым. Это надо закрепить в учетной политике.

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Разъяснение дает Минфин в письме от 11.11.2022 № 03-03-06/1/109963.

Косвенные расходы в полном объеме относится к расходам текущего отчетного периода.

Прямые расходы относятся к расходам текущего отчетного периода по мере реализации продукции, работ, услуг, в стоимости которых они учтены.

Компания самостоятельно определяет порядок распределения прямых расходов на незавершенное производство и на изготовленную в текущем месяце продукцию.

Это порядок устанавливается в учетной политике для целей налогообложения и подлежит применению в течение не менее 2 налоговых периодов.

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