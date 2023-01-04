Форматы ФНС можно не использовать

Компании могут договориться, какие форматы для документов, в том числе счетов-фактур, они собираются применять.

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Кодекс не обязывает применять исключительно форматы ФНС, служба представляет рекомендованные форматы.

Конечно, если использовать форматы ФНС, то будет проще сдать документы на проверку (письмо ФНС от 09.12.2022 № ЗГ-3-26/13861).

Если же организация использовала собственные форматы, документы надо распечатать и направить на бумаге с отметкой о том, что они были заверены электронной подписью.