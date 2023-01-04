Первичные документы

Форматы ФНС можно не использовать

Компания вправе составлять электронные документы в своих форматах, отличных от тех, что разработала ФНС.

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Компании могут договориться, какие форматы для документов, в том числе счетов-фактур, они собираются применять.

По НДС в 2022 году было много важных изменений. Ошибки с этим налогом – прямой путь к штрафам и даже уголовной ответственности. Вывод простой: для работы с НДС нужны особые знания и навыки. «Клерк» предлагает курс повышения квалификации по НДС: научитесь всем нюансам учета и отчетности по этому налогу, а еще получите официальное удостоверение. Присоединяйтесь.

Кодекс не обязывает применять исключительно форматы ФНС, служба представляет рекомендованные форматы.

Конечно, если использовать форматы ФНС, то будет проще сдать документы на проверку (письмо ФНС от 09.12.2022 № ЗГ-3-26/13861).

Если же организация использовала собственные форматы, документы надо распечатать и направить на бумаге с отметкой о том, что они были заверены электронной подписью.

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