Маркировка товаров

Бизнес получит доступ к данным маркировки

Предприниматели смогут узнать о своих потенциальных нарушениях в профильной информсистеме.

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Система маркировки будет доступна для бизнесменов: они смогут получить информацию о недостатках процессов сертификации своей продукции и о продажах просрочки. Так они самостоятельно скорректируют бизнес-процессы, не дожидаясь проверок. Об этом сообщает «Коммерсант».

Сейчас подобные данные доступны только 16 органам власти. В самой системе зарегистрировано более 34 тыс. производителей товаров.

Доступ к системе может помочь бизнесу сократить количество ошибок в процессе маркировки.

Предприниматели через автоматизированные программные интерфейсы (API) уже до конца 2022 года смогут получить данные об отклонениях от правил маркировки. Также они узнают о повторных продажах товаров, о просрочке, о нарушениях сертификации и декларирования соответствия продукции.

В июле 2022 года Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) провел эксперимент и поделился данными о возможных нарушениях с 63 компаниями. В итоге у них стало меньше нарушений на 50–99%. 

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