Совкомбанк перестанет оформлять ипотеку от застройщика

Совкомбанк с 2023 года прекращает принимать заявки на субсидируемые девелоперами ипотечные кредиты со ставкой ниже 3%, сообщает «ТАСС».

Заявки, которые были поданы до 1 января, но не успели конвертироваться в сделку, ипотека будет предоставлена на новых условиях.

«Мы поддерживаем повышение минимального размера ставки по субсидируемым девелоперами ипотечным кредитам, которое предложили уже несколько российских банков. Уверены, что это решение будет поддержано всей системой», – сообщил Артем Языков, управляющий директор Совкомбанка.

«Сбер» уже заявил о подобном решении и перестанет принимать заявки с 27 декабря 2022 года.

Подобная ипотека несет риски и для заемщика, и для банков, которые получают в залог актив по завышенной цене.

Центробанк таже собирается бороться с ипотекой от застройщика по заниженным ставкам. Девелоперы намеренно завышают стоимость квартиры для покупателя, чтобы снизить ставку по ипотеке.