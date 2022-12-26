ЦРПТ откроет компаниям и ИП доступ к информации о допущенных нарушениях маркировки

Оператор маркировки «Честный знак» Центр развития перспективных технологий откроет всем зарегистрированным в системе предприятиям и предпринимателям доступ к информации о допущенных ими отклонениях от правил маркировки и оборота товаров. Это следует из письма Минпромторга в адрес Центра развития перспективных технологий, узнал ТАСС.

«В ближайшие дни мы завершим доработку и откроем доступ к этой информации для всех предприятий и предпринимателей, из числа зарегистрированных в системе участников оборота молочной продукции, воды, табака, легпрома, обуви, духов, шин и фотоаппаратов. Среди них более 34 тыс. – производители маркируемых товаров», – пояснил директор по контрольно-надзорной деятельности ЦРПТ Антон Гущанский.

В июле 2022 года в России такая информация была доступна в экспериментальном режиме 63 компаниям. По результатам эксперимента число отклонений от требований к обороту товаров у этих игроков рынка было сокращено на 50-99%.