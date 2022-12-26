Больше 40% студентов хотят открыть свой бизнес

Более 40% студентов хотели бы открыть собственный бизнес в ближайшие годы после получения диплома. Об этом в интервью «ТАСС» сообщил директор департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Министерства науки и высшего образования РФ Олег Чурилов.

«По данным международного мониторинга студенческого предпринимательства (GUESSS), 42% российских студентов видят себя основателями собственного бизнеса в ближайшие пять лет после окончания университета. Что удивительно – Россия по этому показателю существенно опережает другие страны (в рейтинге 58 стран-участниц), в том числе и „развитые“. Авторские расчеты исследовательской группы из Высшей школы экономики (ВШЭ) подтверждают эти цифры», – рассказал Олег Чурилов.

В мире 24% стартапов создаются студентами, в России этот показатель меньше 3%.

Чтобы раскрыть потенциал молодежи запустили федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства» (ФП ПУТП). Основная его цель – создать предпринимательскую экосистему в университетах. Новый проект будет работать в рамках Десятилетия науки и технологий, которое проходит в 2022-2031 годах.