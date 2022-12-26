Жители России на первом месте по покупке недвижимости в Турции

За 11 месяцев 2022 года иностранцы купили в Турции 61,74 тыс. жилых объектов. Это на 20,23% больше, чем в том же периоде 2021 года, сообщает «Коммерсант».

На первом месте по покупке недвижимости в Турции жители России, они купили 13,9 тыс. лотов.

В топ-5 вошли покупатели из Ирана (7,54 тыс. лотов), Ирака (5,58 тыс.), Германии (2,49 тыс.) и Казахстана (2,43 тыс.).

За ноябрь 2022 года жители РФ приобрели в Турции 2 575 домов и квартир.

Горожане турецкой Антальи жалуются, что за 2 года стоимость аренды выросла на 400%, и требуют запретить иностранцам покупать и арендовать жилье.