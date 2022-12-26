Пошли информационные письма из ФНС о разногласиях в вычетах по НДС за 2015 –2016 годы

Такие письма получают наши подписчики. Обсуждение идет в «Красном уголке бухгалтера».

Сообщение приходит в виде информационного письма, а не требования, поэтому отвечать на него не обязательно, отмечают коллеги.

Бухгалтеры пришли к выводу, что у ФНС началась массовая рассылка. Как правило, в списке счета-фактуры от компаний, которые уже ликвидированы несколько лет назад.

А вам не приходил такой «предновогодний сюрприз» от ФНС?

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