Декларация по НДС

Пошли информационные письма из ФНС о разногласиях в вычетах по НДС за 2015 –2016 годы

Налоговики рассылают информационные письма «о выявленных противоречиях, несоответствиях в налоговой декларации по НДС», к которым прилагается таблица с перечнем счетов-фактур аж за 2015 и 2016 годы.

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Такие письма получают наши подписчики. Обсуждение идет в «Красном уголке бухгалтера».

Сообщение приходит в виде информационного письма, а не требования, поэтому отвечать на него не обязательно, отмечают коллеги.

Бухгалтеры пришли к выводу, что у ФНС началась массовая рассылка. Как правило, в списке счета-фактуры от компаний, которые уже ликвидированы несколько лет назад.

А вам не приходил такой «предновогодний сюрприз» от ФНС?

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Декларация по НДС

Пошли информационные письма из ФНС о разногласиях в вычетах по НДС за 2015 –2016 годы

Налоговики рассылают информационные письма «о выявленных противоречиях, несоответствиях в налоговой декларации по НДС», к которым прилагается таблица с перечнем счетов-фактур аж за 2015 и 2016 годы.

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