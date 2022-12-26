Бухгалтерам рассказали про тренды на рынке труда: какие навыки наиболее востребованы

Среди наиболее востребованных на рынке навыков бухгалтера можно выделить:

опыт постановки процессов с нуля;

опыт автоматизации бизнес-процессов;

опыт антикризисного управления;

знание Power BI;

умение строить финансовые модели с нуля;

настраивать управленческую отчетность.

Навык ведения управленческого учета – это долгий процесс формирования новых нейронных связей. Он утомляет и угнетает, если искать информацию самостоятельно. Мы уже не говорим, что во время поисков нужно отсекать лишнее, вредное, неактуальное.

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