Бухгалтерам рассказали про тренды на рынке труда: какие навыки наиболее востребованы

Среди наиболее востребованных на рынке навыков бухгалтера можно выделить:
- опыт постановки процессов с нуля;
- опыт автоматизации бизнес-процессов;
- опыт антикризисного управления;
- знание Power BI;
- умение строить финансовые модели с нуля;
- настраивать управленческую отчетность.
Навык ведения управленческого учета – это долгий процесс формирования новых нейронных связей. Он утомляет и угнетает, если искать информацию самостоятельно. Мы уже не говорим, что во время поисков нужно отсекать лишнее, вредное, неактуальное.
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