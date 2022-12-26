Карьера бухгалтера

Бухгалтерам рассказали про тренды на рынке труда: какие навыки наиболее востребованы

На рынке бухгалтерских услуг есть запрос на специалистов по управленческому учету. Это показало свежее исследование рекрутинговой компании Getexperts. Такие специалисты получают от 85 тыс. рублей, вакансий с требованием уметь вести управленку все больше.

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Среди наиболее востребованных на рынке навыков бухгалтера можно выделить:

  • опыт постановки процессов с нуля;
  • опыт автоматизации бизнес-процессов;
  • опыт антикризисного управления;
  • знание Power BI;
  • умение строить финансовые модели с нуля;
  • настраивать управленческую отчетность.

Навык ведения управленческого учета – это долгий процесс формирования новых нейронных связей. Он утомляет и угнетает, если искать информацию самостоятельно. Мы уже не говорим, что во время поисков нужно отсекать лишнее, вредное, неактуальное.

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