Проверки МСП

В 2023 году бизнес будут проверять для профилактики

Парламентарии хотят сделать мораторий на проверки бессрочным, а пока существующие послабления продлят в ближайшие дни.

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Часть проверок для бизнеса сохранится в 2023 году, но преимущественно контроль ограничится профилактическими визитами, сообщил председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин «Парламентской газете».

До конца 2022 года действует мораторий на проверки малого бизнеса. Для IT-компаний он был введен сразу на трехлетний срок, до 2025 года.

«И на следующий год Правительство такие решения готовит. Я думаю, что они в ближайшее время будут подписаны, до начала года», – сказал Максим Топилин.

Помимо проверок и штрафов есть и другие способы контролировать бизнес. Будут проверки пожарной безопасности и СЭС, но они ограничатся в основном профилактическими визитами.

Парламентарии в 2023 году собираются определить, для каких сфер можно ввести бессрочные моратории и не продлевать их каждый год.

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