Стало проще учитывать капвложения по ФСБУ 26/2020 в части нематериальных активов

ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» скорректировали так, чтобы его можно было использовать при досрочном переходе на учет НМА по ФСБУ 14/2022.

Допустимо не пересчитывать сравнительные показатели за периоды, которые предшествуют отчетному (п. 2 приказа Минфина от 30.05.2022 № 87н).

Напоминаем, что с 2022 года все компании должны применять новые федеральные стандарты, среди которых ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».

Не позднее 31 декабря нужно утвердить учетную политику на следующий год. Переработать ее недолго, но риск совершить ошибки, из-за новых стандартов учета, очень высок. А просчеты приводят к искажению бухгалтерской отчетности, а впоследствии – к штрафам.

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