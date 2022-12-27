Для увольнения мобилизованного не надо предварительно возобновлять трудовой договор

Поэтому если сотрудник, трудовой договор которого приостановлен, сам попросил об увольнении, его надо уволить.

То есть, после кадрового события «Приостановка трудового договора» произойдет событие «Увольнение».

Вопрос Роструду задал работодатель. Мобилизованный сотрудник после месяца службы попал в больницу с ранением и написал заявление на увольнение.

Работодатель опасается, что будут проблемы со сдачей СЗВ-ТД, если после приостановки договора сначала не произойдет его возобновление, а уже потом – увольнение.

Между приостановкой и увольнением может не быть возобновления, если сотрудник не писал такое заявление, пояснил Роструд.