Кадровый учет

Для увольнения мобилизованного не надо предварительно возобновлять трудовой договор

Возобновление трудового договора с мобилизованным сотрудником идет по его заявлению, а не по инициативе работодателя.

Версия для печати

Поэтому если сотрудник, трудовой договор которого приостановлен, сам попросил об увольнении, его надо уволить.

То есть, после кадрового события «Приостановка трудового договора» произойдет событие «Увольнение».

Вопрос Роструду задал работодатель. Мобилизованный сотрудник после месяца службы попал в больницу с ранением и написал заявление на увольнение.

Работодатель опасается, что будут проблемы со сдачей СЗВ-ТД, если после приостановки договора сначала не произойдет его возобновление, а уже потом – увольнение.

Между приостановкой и увольнением может не быть возобновления, если сотрудник не писал такое заявление, пояснил Роструд.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
НДС

На чем налоговики ловили компании в 2022. Верховный суд и НДС

Хотя большая часть проблем с НДС связана с «техническими» компаниями и «дроблением», остаются и другие. В статье расскажем о трех других самых популярных претензиях налоговиков к организациям, которые были в уходящем году.

На чем налоговики ловили компании в 2022. Верховный суд и НДС

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще