Минфин призывает международные компании переезжать в САР

Заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов сообщил, что в 2023 году Минфин планирует совершенствовать администрирование в специальных административных районах (САР). Об этом говорится в интервью на сайте министерства.

Компании, которые решили переехать из иностранной юрисдикции в РФ, могут применять пониженные налоговые ставки, если начнут инвестировать 300 млн рублей в проекты Калининградской области и Приморского края.

Выяснилось, что в регионе найти такой инвестиционный проект непросто, поэтому Минфин собирается предложить изменения в законодательстве. Например, вложить 300 млн рублей в некий фонд, который сам будет определять приоритетные социальные проекты в регионе.

«Кроме этого, по предложению бизнеса и регионов, туда будут добавлены инвестиции в движимое имущество, например, в медицинское оборудование. Также мы введем режим предварительного согласования компанией формы инвестиций с региональными органами власти», – сказал Алексей Сазанов.

Дополнительно бизнесу, который переехал, разрешат еще 2 года работать в офисе во Владивостоке или в Калининграде, а не в самих САР. При этом, как отмечает Алексей Сазанов, других существенных изменений в налоговом режиме не будет.

Ранее мы писали, что в 2022 году в САР переехало 68 организаций.