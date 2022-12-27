Русские офшоры (САР)

Минфин призывает международные компании переезжать в САР

Бизнесу разрешат работать в офисе Владивостока или Калининграда, а также инвестировать 300 млн рублей в фонды.

Версия для печати

Заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов сообщил, что в 2023 году Минфин планирует совершенствовать администрирование в специальных административных районах (САР). Об этом говорится в интервью на сайте министерства.

Компании, которые решили переехать из иностранной юрисдикции в РФ, могут применять пониженные налоговые ставки, если начнут инвестировать 300 млн рублей в проекты Калининградской области и Приморского края.

Выяснилось, что в регионе найти такой инвестиционный проект непросто, поэтому Минфин собирается предложить изменения в законодательстве. Например, вложить 300 млн рублей в некий фонд, который сам будет определять приоритетные социальные проекты в регионе.

«Кроме этого, по предложению бизнеса и регионов, туда будут добавлены инвестиции в движимое имущество, например, в медицинское оборудование. Также мы введем режим предварительного согласования компанией формы инвестиций с региональными органами власти», – сказал Алексей Сазанов.

Дополнительно бизнесу, который переехал, разрешат еще 2 года работать в офисе во Владивостоке или в Калининграде, а не в самих САР. При этом, как отмечает Алексей Сазанов, других существенных изменений в налоговом режиме не будет.

Ранее мы писали, что в 2022 году в САР переехало 68 организаций.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Самозанятые

Социальные гарантии для наемного сотрудника и самозанятого: в чем разница и как их рассчитать

Социальные гарантии сейчас полностью зависят от статуса работника. Работодатели часто предлагают соцпакет для привлечения высококвалифицированных сотрудников. Но такой пакет предлагают только наёмным сотрудникам – с самозанятыми или незарегистрированными фрилансерами ситуация совсем другая.

Социальные гарантии для наемного сотрудника и самозанятого: в чем разница и как их рассчитать
Страховые взносы

Выплаты мобилизованным во время приостановки трудового договора не облагаются взносами

Во время приостановки трудового договора зарплата мобилизованным не начисляется. Но работодатель может делать выплаты. Они не облагаются взносами и уменьшают базу по налогу на прибыль.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Управленческий учет

Как стать бухгалтером, которого точно не уволят в 2023 году

Бухгалтер, а уж тем более главный бухгалтер постоянно рискует. Его могут наказать руководитель, налоговая инспекция, контрагенты компании. Для этого у них есть целый набор инструментов. Существует и административная, и даже уголовная ответственность. Но мы знаем, что вы точно добросовестный бухгалтер. А для таких не исключен и еще один путь. Вас вполне могут заменить аутсорсером.

Как стать бухгалтером, которого точно не уволят в 2023 году
Читать еще