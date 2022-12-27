Банки

«Тинькофф» запустил первый отечественный банкомат

Протестировать банкомат под названием «Один» можно в московском бизнес-центре «Водный».

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Тинькофф первым из российских банков выпустил банкомат собственного производства под названием «Один», сообщает сайт банка.

Конструкция была не только спроектирована, но и собрана в России с использованием отечественного оборудования и комплектующих. Но зарубежные компоненты тоже есть.

Новый банкомат поддерживает все сервисы: внесение и снятие наличных с использованием бесконтактных карт, телефонов, QR-кодов. Также появился современный ресайклинговый модуль, который позволяет работать с несколькими валютами.

«Один» банкомат уже установлен в бизнес-центре «Водный» в Москве. В ближайшие месяцы компания собирается выпустить еще 1000 банкоматов.

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