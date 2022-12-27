Малый и средний бизнес

МСП Банк перевыполнил план по поддержке малого и среднего бизнеса

Банк на 321% поддержал предпринимателей в Северо-Кавказском федеральном округе.

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МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, более, чем в три раза перевыполнил план поддержки малого и среднего бизнеса Северо-Кавказского федерального округа. Об этом сообщил председатель правления банка Петр Засельский в «РИА Новости».

«Это регион с существенным дефицитом банковского предложения для субъектов МСП. Уже сейчас мы выполнили план по финансовой поддержке субъектов МСП в СКФО на 321%. Наша основная задача как института развития – помогать там, куда не идут многие другие банки», – сказал Петр Засельский.

В 2022 году банк получил 10,1 млрд рублей докапитализации, из которых 1,1 млрд рублей потратили на выдачу кредитов малому и среднему бизнесу в СКФО.

За 2022-2025 годы МСП Банк в Северо-Кавказском федеральном округе планирует выдать 13,9 млрд рублей не менее 750 предпринимателям.

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