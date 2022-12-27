37% довольны экономической политикой страны

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВИЦОМ) провел опрос и выяснил, что экономическая политика властей устраивает 37% опрошенных. При этом, 28% указали, что отчасти довольны, а отчасти нет. В целом недовольны тем, что происходит в экономике 29%.

Также респонденты оценили рост цен в течение последних месяцев. В октябре-ноябре 2022 года считали инфляцию высокой только 30%, а в начале года так думали 65%.

Опрос показал, что в декабре 2022 года привычные товары стали доступнее. С дефицитом столкнулись только 19%, тогда как в марте 2022 года – 50%.