С 30 декабря в платежках по исполнительным листам надо ставить статус 31

В этом случае указание в платежке УИН является обязательным.
Статус 31 означает – плательщик – физлицо, юрлицо, ИП, осуществляющие перевод денежных средств в счет погашения задолженности по исполнительному производству, кредитные организации (филиалы кредитных организаций), составившие распоряжение о переводе денежных средств в счет погашения задолженности по исполнительному производству.
Эти правила введены приказом Минфина от 23.05.2022 № 81н, который внес поправки в приказ № 107н с правилами платежек. Они заработают 30 декабря 2022 года.