Исполнительное производство

С 30 декабря в платежках по исполнительным листам надо ставить статус 31

При погашении задолженности по исполнительному производству в реквизите 101 платежного поручения надо указывать статус 31, если оно составлено на основании исполнительного документа с УИН.

Версия для печати

В этом случае указание в платежке УИН является обязательным.

Статус 31 означает – плательщик – физлицо, юрлицо, ИП, осуществляющие перевод денежных средств в счет погашения задолженности по исполнительному производству, кредитные организации (филиалы кредитных организаций), составившие распоряжение о переводе денежных средств в счет погашения задолженности по исполнительному производству.

Эти правила введены приказом Минфина от 23.05.2022 № 81н, который внес поправки в приказ № 107н с правилами платежек. Они заработают 30 декабря 2022 года.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Бухгалтеры

Ключ или кольцо? Новогоднее гадание для бухгалтеров

Мы придумали, как добавить волшебства в предновогоднюю пору почти без отрыва от производства – давайте погадаем на статьях Журнала Экстерна. Узнайте, что было, что будет, чем сердце успокоится. Нашим предсказаниям можно верить, ведь их дают эксперты-профи.

Ключ или кольцо? Новогоднее гадание для бухгалтеров
ЕНП (единый налоговый платеж)

Сальдо ЕНС в 2023 году

С 1 января 2023 года будет действовать новый механизм уплаты налогов и взносов – единый налоговый платёж. Деньги, перечисленные налогоплательщиком, будут поступать на единый налоговый счёт (ЕНС), а налоговая уже будет распределять их по разным направлениям.

Сальдо ЕНС в 2023 году

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Управленческий учет

Почему баланс – главный отчет владельца бизнеса

Приятно быть владельцем пароходов, самолетов, заводов или хотя бы сети магазинов, кофеен, салонов красоты. Однако бизнес важно держать под неусыпным контролем, и потому владельцу нужно владеть азами управленческого учета, чтобы понять, куда деваются деньги и почему результат работы ниже ожидаемого.

Почему баланс – главный отчет владельца бизнеса
Читать еще