Повышение квалификации для бухгалтеров

Как применять размер оборотного капитала для принятия управленческих решений

Очень неочевидное правило, которое работает всегда: «снизился СДП за счет кредиторки – дивиденды не забирай».

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Лариса Магафурова, эксперт по управленческому учету учит принимать правильные управленческие решения. Вот небольшой совет для тех, кто оценивает показатель оборотного капитала.

Сокращение оборотного капитала – это хорошо для свободного денежного потока: распродали запасы => больше денег => можно выплатить дивиденды;

Сокращение оборотного капитала – это хорошо для СДП: нарастили кредиторку => больше денег => вырос СДП => если выплатить дивиденды, будет кассовый разрыв.

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