Как применять размер оборотного капитала для принятия управленческих решений

Лариса Магафурова, эксперт по управленческому учету учит принимать правильные управленческие решения. Вот небольшой совет для тех, кто оценивает показатель оборотного капитала.

Сокращение оборотного капитала – это хорошо для свободного денежного потока: распродали запасы => больше денег => можно выплатить дивиденды; Сокращение оборотного капитала – это хорошо для СДП: нарастили кредиторку => больше денег => вырос СДП => если выплатить дивиденды, будет кассовый разрыв.

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