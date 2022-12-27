Страхование

Нелегальных страховщиков ЦБ внесет в список

Компании с признаками нелегальной страховой деятельности внесут в систему «Знай своего клиента» и передадут прокуратуре.

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Банк России создал список нелегальных страховщиков и посредников, сообщает «ТАСС».

В список попадут компании, у которых выявили признаки незаконной страховой деятельности. Их также внесут в систему «Знай своего клиента», чтобы банки могли отслеживать риск-профиль своих клиентов и их контрагентов.

Список сомнительных страховщиков создан, чтобы предотвратить мошенничество и снизить потери потребителей. Если человек купит страховой полис у нелегальной компании, то он не сможет получить выплаты.

На сайте нелегальных страховых компаний, как правило, отсутствует лицензия страхового брокера или она может быть отозвана.

Если продается полис ОСАГО «без выплат при ДТП» за низкую стоимость, а оплату предлагают перевести на карту частному лицу, то это признак фиктивного страхового продукта.

Следует остерегаться и анонимных посредников. Когда на сайте есть все логотипы и тарифы, но нет регистрационных данных и точных наименований.

Информация из списка Центробанка будет передана Генеральной прокуратуре, которая заблокирует нарушителей. При этом компания вправе обжаловать свое внесение в список.

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