Банки

Приложение Сбер теперь устанавливают на Apple в самом банке

Для этого достаточно прийти в отделение банка и попросить установить приложение на устройство.

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В отделениях Сбербанка можно установить мобильное приложение «Сбербанк онлайн» на устройства Apple, сообщил первый зампред правления банка Кирилл Царев для «ТАСС».

«Для пользователей телефонов на базе iOS действительно есть определенные сложности, о которых вы знаете. Но мы нашли решение и сейчас его внедряем. Теперь приложение на устройства Apple можно установить в отделениях Сбербанка. Сейчас почти 5 тыс. офисов по всей стране выполняют такую функцию. Вы просто приходите с устройством, и мы вам на него устанавливаем приложение. Также мы доработали нашу веб-версию и будем ее развивать», – заявил Кирилл Царев.

Проблемы с доступом пользователей iOS к приложению Сбербанка начались в апреле 2022 года, когда США ввели санкции против банка. Клиенты Сбера начали платить QR-кодами, но в банке считают, что мобильное приложение – это важно.

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