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Сбербанк планирует сделать стикер для бесконтактной оплаты

Платежный стикер можно приклеить к любому смартфону и расплачиваться в одно касание.

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Сбербанк в декабре 2022 года начал тестировать новый инструмент бесконтактной оплаты – платежный стикер. Об этом в интервью «ТАСС» сообщил первый зампред правления кредитной организации Кирилл Царев.

В ноябре 2022 года Сбер перезапустил сервис бесконтактной оплаты SberPay для Android, а теперь тестирует качество работы платежного стикера. Он представляет собой наклейку, которую можно разместить на телефоне и расплачиваться в магазинах.

Ранее мы уже писали, что подобные стикеры в 2023 году начнет выпускать «Тинькофф». Они будут работать на платежной системе «Мир».

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