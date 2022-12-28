Windows снова можно скачивать

Компания Microsoft открыла доступ к установке Windows пользователям из России без VPN, сообщают «Известия».

Теперь на сайте Microsoft можно скачать Windows 11 22H2, 10, 8.1. и 7, а также образы для записи на DVD или USB.

Доступ есть у пользователей, который уже купили программное обеспечение.

Приобрести Windows с лицензиями сейчас можно через параллельный импорт, например, через Казахстан. Там также используется русский язык, поэтому проблем с использованием не будет. Однако такие версии «серые» и пригодны только для частного использования, а не в организациях.

Летом 2022 года пользователи не могли скачать Windows, поскольку Microsoft приостановила продажи программного обеспечения в РФ.

В сентябре 2022 года Microsoft не разрешил скачивать обновления ОС с Windows 10 до Windows 11.