Государственные ведомства

Больше не будет хвастливых фото депутатов и отсебятины в СМИ

«Единая Россия» попросила депутатов не публиковать в социальных сетях фотографии из экзотических путешествий, демонстрировать предметы роскоши, а также не писать посты в пьяном состоянии.

Версия для печати

«Единая Россия» разработала кодекс публичного позиционирования депутата Госдумы, сообщает РБК со ссылкой на документ.

Так, партия советует не писать посты в соцсетях «в неадекватном состоянии» и не публиковать фотографии предметов роскоши и экзотических путешествий. Всего в кодексе 11 пунктов, среди них:

  • не нарушать уставные этические нормы партии делом, словом, текстом;
  • соотносить свою позицию и высказывания с базовыми уставными ценностями партии, программными установками и коллегиальной позицией партии;
  • не торопиться с реакцией в личных соцсетях и комментариях для СМИ;
  • категорически не рекомендовано комментировать международную повестку, военные и внутренние конфликты в других странах без плановых предварительных установок или до озвучивания официальной позиции МИДа, также комментарии не должны противоречить позиции государства;
  • желательно не комментировать специальные профильные вопросы без консультаций с экспертами и партнерами;
  • категорически нельзя писать в соцсетях в неадекватном физическом и психическом состоянии;
  • не использовать обсценную лексику и жаргонизмы;
  • контролировать свои эмоции и реакции, особенно в соцсетях;
  • не выкладывать в соцсетях предметы роскоши, экзотические путешествия и рестораны (все, что может сформировать о депутатах представление как о привилегированном классе);
  • в случае негативного резонанса незамедлительно, не дожидаясь звонков от коллег и дискуссий, принести личные извинения и объясниться;
  • помнить, что «мнение лично о вас теперь – это мнение обо всей власти и всей партии».
НДФЛ

Все о статусе налогового резидента и его потере. Как считается? И что будет после 183 дней

Налоговое резидентство – форма взаимоотношений между государством и налогоплательщиком. Он не связан с гражданством, местом постоянной регистрации или суммой уже выплаченных налогов. Единственный критерий – время пребывания в стране за 12 месяцев.

Все о статусе налогового резидента и его потере. Как считается? И что будет после 183 дней

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Товарные знаки

Как Моё Дело на Кнопку в ФАС подавало, и что из этого вышло

Ещё в мае 2022г Алексею Иванову, директору по знаниям Моего Дела, не понравилась одна из рекламных кампаний Кнопки. Он обещал подать на Кнопку в ФАС, и сдержал слово. Сегодня ФАС рассмотрела дело по существу. Мы довольны результатом.

Как Моё Дело на Кнопку в ФАС подавало, и что из этого вышло

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
ЕНП (единый налоговый платеж)

👉 Если не отправить уведомление, будут пени в любом случае. Пять разъяснений для бухгалтеров про ЕНП

Единый налоговый платеж стартует уже через несколько дней. Но пока не все нюансы понятны. Бухгалтеры задают вопросы: что с авансом за декабрь, фиксированными взносами, КБК.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
ЕНП (единый налоговый платеж)

Сальдо ЕНС в 2023 году

С 1 января 2023 года будет действовать новый механизм уплаты налогов и взносов – единый налоговый платёж. Деньги, перечисленные налогоплательщиком, будут поступать на единый налоговый счёт (ЕНС), а налоговая уже будет распределять их по разным направлениям.

Сальдо ЕНС в 2023 году
Читать еще