Больше не будет хвастливых фото депутатов и отсебятины в СМИ

«Единая Россия» разработала кодекс публичного позиционирования депутата Госдумы, сообщает РБК со ссылкой на документ.
Так, партия советует не писать посты в соцсетях «в неадекватном состоянии» и не публиковать фотографии предметов роскоши и экзотических путешествий. Всего в кодексе 11 пунктов, среди них:
- не нарушать уставные этические нормы партии делом, словом, текстом;
- соотносить свою позицию и высказывания с базовыми уставными ценностями партии, программными установками и коллегиальной позицией партии;
- не торопиться с реакцией в личных соцсетях и комментариях для СМИ;
- категорически не рекомендовано комментировать международную повестку, военные и внутренние конфликты в других странах без плановых предварительных установок или до озвучивания официальной позиции МИДа, также комментарии не должны противоречить позиции государства;
- желательно не комментировать специальные профильные вопросы без консультаций с экспертами и партнерами;
- категорически нельзя писать в соцсетях в неадекватном физическом и психическом состоянии;
- не использовать обсценную лексику и жаргонизмы;
- контролировать свои эмоции и реакции, особенно в соцсетях;
- не выкладывать в соцсетях предметы роскоши, экзотические путешествия и рестораны (все, что может сформировать о депутатах представление как о привилегированном классе);
- в случае негативного резонанса незамедлительно, не дожидаясь звонков от коллег и дискуссий, принести личные извинения и объясниться;
- помнить, что «мнение лично о вас теперь – это мнение обо всей власти и всей партии».