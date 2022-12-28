Банки пересмотрели кредитные условия для 155 тысяч мобилизованных

Объем реструктуризации кредитов мобилизованным и членам их семей оказался в два раза ниже, чем планировал Центробанк в сентябре, сообщают «Известия».

Существующие кредитные договоры пересмотрели для 155 тыс. мобилизованных и их родственников, общая сумма составляет 58,8 млрд рублей.

В потребительском кредитовании реструктурировано 2,2% задолженностей. Условия ипотеки были пересмотрены для 1% от всех кредитов.

Для сравнения, в период пандемии было реструктурировано 5,5% потребительских кредитов и 4,4% ипотечных.