Законопроекты

Предприниматели не одобрили половину региональных проектов

Нормативные акты в регионах получили отрицательную оценку от бизнеса и были доработаны.

Версия для печати

В 2022 году 427 проектов региональных нормативных правовых актов прошли оценку фактического воздействия (ОФВ) и общественную экспертизу, более половины заключений были отрицательными, пишет «RG.RU».

«Чуть более половины заключений по итогам ОФВ и экспертизы были отрицательными. 37% актов, получивших отрицательную оценку, были доработаны», – сообщило Минэкономразвития.

Региональные власти стали чаще учитывать мнение предпринимателей. В 2022 году 76% проектов доработали с учетом замечаний предпринимателей, тогда как в 2021 году – 69%.

В группы с высшим уровнем проведения экспертизы вошло 15 регионов, хороший уровень продемонстрировал 21 регион, средний уровень – 38, удовлетворительный – 7 и только 4 субъекта РФ отметили неудовлетворительный уровень экспертизы нормативных актов.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Зарплата

📅 Бухгалтеры начали выплачивать зарплату за декабрь, чтобы в 2023 году начать жизнь с ЕНП с чистого листа

В 2023 год многие компании войдут с нулевым сальдо по счетам 70, 68.01 и 69. Бухгалтеры намерены выплатить зарплату за декабрь, уплатить НДФЛ и взносы уже завтра, 29 декабря.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
ЕНП (единый налоговый платеж)

🙆 Бухгалтеры начали креативить с уведомлением по ЕНП

С 2023 года по налогам и взносам с авансовой системой уплаты (до сдачи отчета или вообще без отчета) надо подавать уведомления. А что если заранее в одном уведомлении заявить все будущие страховые взносы за весь год, указав примерную сумму «с потолка»?

Читать еще