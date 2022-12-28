Предприниматели не одобрили половину региональных проектов

В 2022 году 427 проектов региональных нормативных правовых актов прошли оценку фактического воздействия (ОФВ) и общественную экспертизу, более половины заключений были отрицательными, пишет «RG.RU».

«Чуть более половины заключений по итогам ОФВ и экспертизы были отрицательными. 37% актов, получивших отрицательную оценку, были доработаны», – сообщило Минэкономразвития.

Региональные власти стали чаще учитывать мнение предпринимателей. В 2022 году 76% проектов доработали с учетом замечаний предпринимателей, тогда как в 2021 году – 69%.

В группы с высшим уровнем проведения экспертизы вошло 15 регионов, хороший уровень продемонстрировал 21 регион, средний уровень – 38, удовлетворительный – 7 и только 4 субъекта РФ отметили неудовлетворительный уровень экспертизы нормативных актов.