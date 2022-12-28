Власти Москвы просят не повышать цены на такси в новогодние праздники

Департамент транспорта Москвы обратился ко всем крупным операторам такси с просьбой не повышать цены на поездки перед Новым годом, в праздничную ночь и во время каникул. Сообщил Дептранс Москвы в своем телеграм-канале.
«Многие москвичи и гости города воспользуются этой услугой в предновогодние дни, в новогоднюю ночь и во время длинных выходных, поэтому попросили всех агрегаторов устанавливать привычные для пассажиров цены», – сказал Максим Ликсутов, глава столичного транспорта.
Ежедневно такси в Москве перевозят больше 1,6 млн пассажиров.