🙆 Бухгалтеры начали креативить с уведомлением по ЕНП

Такую идею обсуждают подписчики нашего Telegram-канала.

Бухгалтер хочет «отстреляться» с уведомлениями по взносам в начале года – сдать одно уведомление на все взносы с января по декабрь.

Дело в том, что после сдачи расчета данные из уведомлений заменяются данными из деклараций. То есть, после сдачи РСВ взносы начислят в правильном размере, а старые данные из уведомления потеряют свою актуальность.

Некоторые коллеги считают эту идею заслуживающей внимания. Кто-то уверен, что такое «не взлетит».

Кстати, налоговики заявляют, что уведомление на имущественные налоги бизнес может подать и заранее – сразу за весь год.

А что вы думаете по поводу такой идеи?