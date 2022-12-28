Путин подписал пенсионный закон

Путин подписал Федеральный закон от 28.12.2022 № 556-ФЗ, согласно которому с 1 января 2023 года будут созданы системы гарантирования прав участников добровольных пенсионных программ.

На базе АСВ создадут систему гарантирования прав участников. Все будет похоже на систему страхования вкладов.

Во время накопления участникам будет гарантирован остаток средств на именных пенсионных счетах не более 1,4 млн руб.

Гарантийным случаем станет:

аннулирование лицензии ПФР;

банкротство НПФ.

Участникам программ будут выплачиваться возмещения за счет средств фонда гарантирования пенсионных резервов. Его сформируют за счет ежегодных гарантийных взносов НПФ и других источников.

Во время выплаты пенсий гарантируются выплаты в размере, выплачиваемом на дату наступления гарантийного случая и не более двух выплат пенсии по старости.