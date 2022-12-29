Налоговая предлагает оценить их работу

В Московской области любой, получивший услугу в налоговом органе, может моментально выразить свое мнение о работе службы, сообщает сайт ФНС.

Чтобы оставить отзыв нужно отсканировать QR-код, который размещен в каждой налоговой инспекции. Он приведет на сайт «Ваш Контроль», где можно выставить собственную оценку и увидеть другие отзывы. Для оценки надо зарегистрироваться, выбрать инспекцию и услугу, а также ответить на вопросы.

Оставить комментарий можно через терминал электронной очереди в самой налоговой или по СМС. Для этого понадобится сообщить сотруднику инспекции номер своего телефона, получить код авторизации и в ответном сообщении с номера 0919 ответить на анкету.

Если важна анонимность, то через специальный сервис «Анкетирование» можно выразить мнение без регистрации.