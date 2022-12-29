Люди не будут платить НДФЛ с негосударственной пенсии, которую для них копили члены семьи

Закон (от 28.12.2022 № 561-ФЗ) с такой поправкой в ст. 213.1 НК РФ опубликован на официальном портале.
Родственники и члены семьи, которые смогут получать пенсию из НПФ без налога, это:
- супруги;
- родители;
- дети;
- дедушки;
- бабушки;
- внуки;
- братья и сестры.
Этим же законом внесены поправки в статью 255 НК, разрешающие работодателям принимать на расходы взносы в НПФ за сотрудников, если они выйдут на пенсию в старом возрасте (55/60 лет).
Сейчас такое право у работодателей есть, только если выход на пенсию по новым договорам идет в новом пенсионном возрасте.
Речь идет о корпоративных пенсионных программах (КПП) по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).
Про КПП читайте здесь.