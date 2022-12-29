Негосударственные пенсии

Люди не будут платить НДФЛ с негосударственной пенсии, которую для них копили члены семьи

Если человек заключает договор с НПФ в пользу членов семьи или близких родственников, то их негосударственная пенсия не будет облагаться НДФЛ.

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Закон (от 28.12.2022 № 561-ФЗ) с такой поправкой в ст. 213.1 НК РФ опубликован на официальном портале.

Родственники и члены семьи, которые смогут получать пенсию из НПФ без налога, это:

  • супруги;
  • родители;
  • дети;
  • дедушки;
  • бабушки;
  • внуки;
  • братья и сестры.

Этим же законом внесены поправки в статью 255 НК, разрешающие работодателям принимать на расходы взносы в НПФ за сотрудников, если они выйдут на пенсию в старом возрасте (55/60 лет).

Сейчас такое право у работодателей есть, только если выход на пенсию по новым договорам идет в новом пенсионном возрасте.

Речь идет о корпоративных пенсионных программах (КПП) по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).

Про КПП читайте здесь.

 

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