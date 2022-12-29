Налоговики уже намечают, к кому нагрянуть с проверкой по ККТ, когда кончится мораторий

Об этом сообщает ФНС в письме от 21.12.2022 № АБ-3-20/14455@.
Ответ налоговики дали, в частности, на вопрос о проверке конкретного ИП.
Налоговая инспекция вынесла мотивированное представление о проведении проверки в отношении этого ИП, и контрольные мероприятия будут проведены незамедлительно с момента снятия моратория.
О возобновлении проверок по ККТ ранее сообщало Минэкономразвития в письме от 15.11.2022 № Д24и-37133.
Сейчас, если человек требует от ИФНС проверить торговые компании, которые, по его мнению, нарушают правила работы с ККТ, налоговики не будут такую проверку проводить (письмо ФНС от 29.09.2022 № ПА-3-20/10550@).