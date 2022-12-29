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Налоговики уже намечают, к кому нагрянуть с проверкой по ККТ, когда кончится мораторий

Мораторий на проверки по ККТ действует до конца 2022 года. С 01.01.2023 действие моратория закончится и начнутся проверки.

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Об этом сообщает ФНС в письме от 21.12.2022 № АБ-3-20/14455@.

Ответ налоговики дали, в частности, на вопрос о проверке конкретного ИП.

Налоговая инспекция вынесла мотивированное представление о проведении проверки в отношении этого ИП, и контрольные мероприятия будут проведены незамедлительно с момента снятия моратория.

О возобновлении проверок по ККТ ранее сообщало Минэкономразвития в письме от 15.11.2022 № Д24и-37133.

Сейчас, если человек требует от ИФНС проверить торговые компании, которые, по его мнению, нарушают правила работы с ККТ, налоговики не будут такую проверку проводить (письмо ФНС от 29.09.2022 № ПА-3-20/10550@).

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
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