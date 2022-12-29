«Тинькофф» запустил платформу городских сервисов

«Тинькофф» представил Тинькофф Город –платформу, которая объединит продукты, сервисы и услуги в одном месте, сообщает сайт компании.

Предложения будут выстраиваться на основе индивидуальных интересов и привычек. Алгоритмы проанализируют транзакции, интересы, потребительское поведение человека.

Тинькофф Город поможет развлечься, спланировать путешествие, решить различные вопросы, связанные с городской жизнью, найти единомышленников для развлечений, узнать новости и интересные факты про события в своем городе, купить продукты и товары, заправить машину.

С покупок и услуг можно вернуть кэшбэк до 35%.

Например, «Тинькофф» может отследить, что пользователь ходит в один и тот же магазин. Он напомнит купить нужный товар и предложит на него кэшбэк.

Помимо выгодных покупок и персональных предложений в «Тинькофф Городе» есть и сообщество – общение в мессенджере внутри приложения. Там можно познакомиться с людьми, у которых схожие интересы и запланировать совместные встречи.