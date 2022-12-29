Маркетплейсы

Wildberries начнет строительство логистического центра в Ростовской области

Маркетплейс собирается вложить в строительство складов 13,5 млрд рублей.

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Онлайн-ритейлер Wildberries планирует вложить 13,5 млрд рублей в строительство логистического центра в Ростовской области, написал губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

«На встрече с гендиректором Wildberries Татьяной Бакальчук договорились о реализации у нас в Ростовской области масштабного инвестиционного проекта по строительству логистического центра (площадью 183 тыс. м2). В его строительство компания планирует вложить 13,5 млрд рублей. В центре будет создано около 9 тысяч новых рабочих мест», – пишет Василий Голубев.

Сроки строительства логистического центра пока не определены, сопровождать проект будет Региональная корпорация развития.

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