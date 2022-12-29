На дистанционном обучении заработали больше 1 миллиарда рублей

Выручка от очных программ с дистанционным обучением в РФ в 2022 году составила около 1 млрд 426 млн рублей, по сравнению с 2021 годом она выросла в два раза. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на материалы образовательных платформам «Нетология», SkillFactory и Skillbox.

В 2021 году выручка от онлайн-образования составила около 717 млн рублей, а в 2022 году – уже около 1 млрд 426 млн.

EdTech-компании в 2020 году заработали 34,6 млн рублей с наборов по очным программам высшего образования, 148,6 млн – в 2021 году, а в 2022 году – 369 млн рублей.

Таким образом, сегмент онлайн-образования вырос на 248% по отношению к прошлому году.

В 2022 году открыто уже 40 очных программ с дистанционным обучением.

Больше всего таких программ у НИУ ВШЭ: они ведут обучение по 16 специальностям, у МФТИ 9 программ, у РАНХиГС – 5.

Почти половина занятий запускается вместе с онлайн-площадками, например с «Нетологией», SkillFactory и Skillbox. Так, ВУЗы создали 19 программ с дистанционным форматом обучения: 16 магистратур и 3 бакалавриата.

Впервые онлайн-обучение открылось в 2020 году, тогда на курсы зачислили 118 студентов, в 2021 – 477, а в 2022 – 1 168.

Наиболее популярным направлением среди онлайн-программ высшего образования стал продакт-менеджмент.