ЦБ собирается выдавать небогатым льготные кредиты

Банк России предлагает создать новый вид потребительских кредитов для клиентов, у которых не очень большие финансовые возможности, но они смогут обслуживать свой долг. Об этом сообщается в докладе «Перспективные направления развития банковского регулирования и надзора».

Подобные кредиты могут помочь развитию малых банков. Вместо того, чтобы общаться в МФО за микрозаймами, потенциальные клиенты будут выбирать льготные кредиты.

Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил «Парламентской газете», что кредитование небогатых клиентов будут субсидировать из бюджета или из средств ЦБ. Это также снизит нагрузку на должника и на малые банки.